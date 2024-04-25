13 медалей завоевали гребцы Подмосковья на соревнованиях «Донская регата»

Шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевала команда Московской области на всероссийских соревнованиях «Донская регата» по гребному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золотые медали соревнований завоевали Алексей Кияшко в дисциплине «одиночка легкий вес 2000 м» среди мужчин, Виктория Луганская в тандеме с напарницей из Краснодарского края в категории «двойка без рулевого женщины 2000 м».

В соревнованиях в категории «двойка без рулевого юниорки 2000 м» лучшей стала Анна Кореневская в паре со столичной спортсменкой. Еще одну награду высшей пробы подмосковная спортсменка завоевала в дисциплине «четверка без рулевого юниорки 2000 м» в составе квартета. «Золото» команде принес Сергей Иськив в составе квартета из разных регионов в дисциплине «четверка без рулевого мужчины 2000 м».

Дисциплина «восьмерка с рулевым юниорки 2000 м» покорилась подмосковным спортсменкам Ирине Ульяновой (рулевой), Виктории Соловьевой, Александре Брысиной, Софье Ивановой, Елизавете Литвиненко, которые заняли высшую ступень пьедестала почета в составе команды.

«Серебро» соревнований завоевали Екатерина Костюхина вместе со спортсменкой из Республики Татарстан в дисциплине «двойка парная женщины 2000 м».

Еще одну серебряную медаль завоевал Алексей Кияшко вместе со спортсменом из Санкт-Петербурга в категории «двойка парная мужчины 2000 м».

Среди мужчин в состязании восьмерок с рулевым на дистанции 2000 м спортсмены Сергей Иськив, Алексей Швецов, Михаил Арешкович завоевали серебряные медали в составе команды.

Бронзовую медаль завоевал Сергей Иськив в дисциплине «двойка без рулевого мужчины 2000 м» в тандеме с напарником из Саратовской области. В составе сборной региона Екатерина Костюхина заняла третье место в дисциплине «одиночка женщины легкий вес 2000 м». И дополнил общий успех команды подмосковный квартет в составе Елизаветы Литвиненко, Виктории Соловьевой, Александры Брысиной и Софьи Ивановой, которые финишировали третьими в дисциплине «четверка без рулевого юниорки 2000 м».

В классе «восьмерка с рулевым юниоры 2000м» бронзовая награда у подмосковной команды, в составе которой выступили спортсмены Константин Самсонов, Вадим Варнеев, Никита Кормильчиков, Илья Страхов, Максим Хамин, Александр Решетов, Андрей Карташов, Петр Кузьмин, Полина Афанасьева (рулевой).

Всероссийские соревнования «Донская регата» по гребному спорту среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 23 лет в дисциплине «академическая гребля» прошли с 17 по 22 апреля в Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон».

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.