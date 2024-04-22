13 медалей завоевали атлеты Подмосковья на Всероссийском турнире по метаниям

Пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали завоевали спортсмены из Московской области на первом этапе серии «Королева спорта» — Всероссийских соревнованиях по метаниям на призы Альзама Низамутдинова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На турнире за награды боролись взрослые атлеты, юниоры и юниорки U23 и U20, юноши и девушки U18 и U16 лет.

В первый соревновательный день спортсмены из Московской области завоевали девять медалей. В метании диска (2 кг) среди юниоров U23 «золото» завоевал Степан Рухов (50,57 м.). Также на высшую ступень пьедестала среди юношей U16 в метании диска (1,5 кг) поднялся Александр Жуков (42,90 м.). Еще одна золотая награда у Алисы Махмутовой в метании диска (1 кг) среди девушек U18 (47,64 м.). Две медали на счету подмосковных спортсменов в метании молота (4 кг) среди женщин — золотую награду завоевала Софья Палкина (74,07 м.), «бронза» у Елизаветы Царевой (70,22 м.). «Серебро» в метании диска (1 кг) среди юниорок U23 на счету Ирины Криворучко (45,85 м.). Еще одну серебряную медаль в метании молота (4 кг) среди юниорок U20 завоевала Ирина Выдрицкая (55,32 м.). Бронзовую медаль в метании молота (7,26 кг) среди мужчин завоевал Андрей Романов (72,18 м.). Также «бронза» на счету Алины Петровой (51,56 м.) в метании молота (3 кг) среди девушек U18.

Во второй соревновательный день подмосковные атлеты завоевали четыре медали. «Золото» в толкании ядра (3 кг) среди девушек U18 на счету Алисы Махмутовой (15,44 м.). Серебряную медаль в метании копья (700 г.) среди юношей U18 завоевал Данила Пискарев. Еще одно «серебро» в соревнованиях по метанию копья (600 г.) среди юниорок U23 на счету Варвары Судоплатовой (49,83 м.). На третью ступень пьедестала в толкании ядра (4 кг) среди юниорок U20 поднялась Екатерина Гудкова (12,71 м.).

Первый этап серии «Королева спорта» — Всероссийские соревнования по метаниям на призы Альзама Низамутдинова прошел 20 и 21 апреля в спортивном комплексе «Юность» в Сочи.

Турнир был организован при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.