12-летнего сына Плющенко госпитализировали после шоу в Петербурге

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко, 12-летний Александр Плющенко, попал в больницу после того, как откатал свою программу на шоу в Санкт-Петербурге. О госпитализации наследника рассказал сам фигурист, пишет ТАСС .

По словам Евгения Плющенко, его сыну стало плохо еще ночью. У 12-летнего фигуриста перед предстоящим выступлением поднялась температура, также его тошнило, однако отменять его выход на лед не стали.

«У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Но деваться некуда, надо кататься. <…> Мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой», — сказал Плющенко.

С каким диагнозом Плющенко-младшего, более известного как Гном Гномыч, увезли в больницу, не уточняется.

