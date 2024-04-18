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12 команд поучаствуют в финале соревнований «Юный шашист» в Подмосковье

12 команд городских округов Московской области встретятся в финале соревнований дошкольников «Юный шашист», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Финальный этап турнира пройдет 19 апреля в МБОУ СОШ № 9 в дошкольном отделении «Лесная сказка» в Ступине.

Проект «Юный шашист» запущен по поручению президента Федерации шашек России Анатолия Никитина.

В соревнованиях принимали участие 764 дошкольника в составе 191 команды. В финале встретятся представители городских округов Пушкинский, Ступино, Бронницы, Дубна, Жуковский, Электросталь, Подольск, Красногорск, Сергиево-Посадский, Ленинский, Наро-Фоминский и Одинцовский.

«Уверен, что эти соревнования тоже станут традиционными, ежегодными и масштабируются на всю Россию. Шашки развивают стратегическое мышление, учат думать наперед, позволяют выявить ребят с математическим складом ума, вырастить специалистов, востребованных в айти и инженерных профессиях», — сказал Никитин.

Проект «Юный шашист» реализуется в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Соревнования пройдут по адресу: Ступино, ул. Службина, дом № 8а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.