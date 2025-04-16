11 спортсменов представят Подмосковье на чемпионате РФ по тхэквондо

Одиннадцать спортсменов представят Московскую область на чемпионате России среди мужчин и женщин по тхэквондо. Турнир пройдет с 16 по 22 апреля в Каспийске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Награды чемпионата будут разыграны в 16 весовых категориях. В составе сборной Московской области на турнире выступят спортсмены из Краснознаменска Идар Багов (в/к 58 кг), Милана Бекулова (в/к 46 кг), Даяна Бадмаева (в/к 57 кг), Рамазан Рамазанов (в/к 74 кг), Валерия Скапровская (в/к 67 кг), Сабина Омарова (в/к 67 кг) и Егор Шефатов (в/к 87+ кг). Рузу будут представлять Камила Гостенкова (в/к 49 кг) и Данила Гончаров (в/к 54 кг). Кроме того, в состав команды региона вошли Вероника Макеева (в/к 53 кг) из Лобни и Елизавета Кадымова (в/к 53 кг) из Королева.

В республику ожидается приезд более 400 участников. Ранее Дагестан уже принимал эти соревнования, впервые они состоялись в республике в 2011 году.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.