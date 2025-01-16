10 медалей взяли конькобежцы Подмосковья на этапе Кубка России и соревнованиях

Спортсмены Московской области завоевали десять медалей на этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях «На призы заслуженного мастера спорта А. В. Кибалко». В копилке сборной региона три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Обладателями наград высшей пробы на этапе Кубка России стали Даниил Алдошкин в мужском старте на 5 000 м и сборная «Московская область-1», которая показала лучший результат и установила рекорд катка в женском спринте на три круга. В составе команды выступали Анастасия Семенова, Ирина Кузнецова и Елена Еранина. Вторая команда региона «Московская область-2», в составе которой на лед вышли Софья Годованская, Елена Чеботарева и Виктория Морозова, стала серебряным призером.

«Бронзу» на этапе Кубка России в старте на 5 000 м среди мужчин завоевал Илья Иванов, а Ирина Кузнецова замкнула тройку лидеров в женских состязаниях на дистанции 500 м.

Высокий уровень подготовки на всероссийских соревнованиях показали подмосковные спортсменки Ксения Сиразева, Мария Сыряная и Мария Логинова, которые заняли первое, второе и третье места соответственно в забеге на 500 м среди юниорок до 18-19 лет. Среди юниоров на дистанции 500 м третье место занял Владимир Гилюк.

В командном спринте на три круга среди юниоров Иван Шепелев, Владимир Гилюк и Вячеслав Ляточевский стали вторыми.

Этап Кубка России и всероссийские соревнования по конькобежному спорту проходят с 14 по 17 января 2025 года в Челябинске в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Следить за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно в Telegram и VK.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.