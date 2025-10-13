1 тыс участников вышли на забеги по пересеченной местности в Красногорске

Порядка 1 тыс. человек вышли на старт забегов по пересеченной местности «Hero League Trail» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках бегового события прошли сразу несколько стартов разных форматов и для участников разных уровней подготовки. 11 октября состоялись ночные забеги на 1, 3 и 10 км, а также семейные забеги «Семья на спорте» на 1 версту (1066 м), где испытать свои силы смогли юные любители бега от 6 лет и их родители. Во второй соревновательный день, 12 октября, также прошли семейные старты «Семья на спорте» и классические забеги на 1, 5, 10 и 20 км.

Стартовый городок был расположен на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Для всех участников была доступна зона питания, фудтраки, чайная зона и зона отдыха. Беговые маршруты пролегали по знаменитым местным лыжным трассам. Всех любителей бега по пересеченной местности ждали крутые подъемы и спуски, широкие тропы лыжной трассы, а также озера и живописные уголки леса.

С результатами забегов в рамках «Hero League Trail» можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Старты прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» 11 и 12 октября 2025 года в Красногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.