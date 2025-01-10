1 800 матчей провели с момента старта проекта «Единая школьная лига Подмосковья»

С момента старта проекта «Единая школьная лига Подмосковья» в регионе состоялось 1 800 матчей по 4 спортивным дисциплинам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

За два месяца в разных городах Московской области прошло 335 матчей по футзалу, 653 — по волейболу, 366 — по баскетболу 3×3 и 446 — по шахматам. Соревнования Школьной лиги в городских округах Подмосковья в сезоне 2024/2025 продлятся до конца марта текущего года. В апреле начнется региональный этап, в рамках которого будут определены финалисты.

Важной частью концепции проекта являются мастер-классы с амбассадорами единой школьной лиги Московской области. Всего в тренировках и уроках мастерства с именитыми спортсменами приняли участие более 500 учеников школ разных округов. Профессиональным опытом с юными спортсменами поделились двукратный серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, двукратная чемпионка мира, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, 11-кратная чемпионка России Екатерина Гамова, чемпионка мира по волейболу, четырехкратная чемпионка России, трехкратная обладательница Кубка России и трехкратный призер Лиги чемпионов Леся Махно, чемпионка России по волейболу, призер Кубка мира, игрок команды «Заречье-Одинцово» Мария Халецкая, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, лучший футболист России 2012 и 2013 годов, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 в составе национальной сборной Роман Широков, Олимпийский чемпион по волейболу Александр Соколов и двукратный чемпион России, чемпион Единой лиги ВТБ, серебряный призер Евролиги, обладатель Кубка России и участника олимпийских игр Виктор Кейру. Для медиакоманд Школьной лиги состоялся мастер-класс от Марии Коробовой, корреспондента Матч ТВ. Она поделилась основными правилами работы спортивных СМИ и ответила на вопросы начинающих журналистов.

В первом сезоне Единой школьной лиги Московской области запланированы более 5000 соревнований. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.