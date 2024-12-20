В Шатуре исполняют мечты детей из семей участников специальной военной операции

В этом году в Большой Шатуре особое внимание уделяется детям, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий принял участие в муниципальной акции «Елка желаний». Николай Прилуцкий подарил маленьким жителям округа сказочные подарки, которые стали для них настоящими источниками радости. В числе подарков, врученных детям, были большой плюшевый медведь для Василисы, школьный микроскоп для Дениса и боксерский шлем для Максима. Особо примечательным стал автограф двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова, который подписал шлем для Максима.

«Дарить подарки гораздо приятнее, чем получать. Передаю эстафету своим коллегам по исполнению желаний нашим детям», — добавил Николай Прилуцкий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.