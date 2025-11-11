Ольга Бортновская стала новым руководителем Комитета семей воинов Отечества в Балашихе

Очередное заседание Комитета семей воинов Отечества прошло в Общественной палате городского округа Балашиха. На встрече присутствовали председатель Общественной палаты, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян, новый руководитель Комитета семей воинов Отечества Ольга Бортновская, Благочинный церквей Балашихинского округа, священник Михаил Конюхов, члены Комитета и Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», семьи участников СВО, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Центральной темой мероприятия стало обсуждение дальнейших планов работы с семьями защитников Родины.

«Мы продолжим работу с семьями участников СВО. У кого-то возникают вопросы, кому-то необходима психологическая помощь и поддержка. Реализуем новые проекты, которые в том числе будут касаться оказания психологической помощи взрослым и детям. Будет организована работа с семьями в рамках юридической помощи», — сказала Ольга Бортновская.

Ольга Бортновская — депутат Совета депутатов Балашихи, директор школы № 8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, заслуженный работник образования Московской области, ветеран труда, вдова участника СВО. Ее супруг Анатолий Бортновский героически погиб в ходе специальной военной операции при выполнении воинского долга, посмертно награжден медалью «За отвагу».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.