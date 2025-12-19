Герой России рассказал Путину, как проходило освобождение Северска

Очир-Горяев рассказал, что он родом из Калмыкии и начал службу в зоне СВО с боев за Соледар. По его словам, путь на фронте он прошел от рядового бойца до командира штурмовой роты, в подчинении которой сейчас находится более 80 человек.

«Самым сложным при взятии Северска было незаметно дойти до города. Местность открытая, естественных укрытий практически не было, поэтому мы приняли решение двигаться малыми группами и действовать скрытно», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что российские подразделения смогли накопиться вблизи позиций противника и ожидали приказа о начале штурмовых действий. По словам Очир-Горяева, операция требовала максимальной осторожности из-за присутствия мирных жителей в городе.

Командир также рассказал о положении гражданского населения во время боев. По его утверждению, мирные жители длительное время находились в страхе, а при отходе украинские военные, по его словам, открывали огонь по тем, кто отказывался уходить вместе с ними.

«Когда мы зашли в Северск, люди были в тяжелом состоянии — и физически, и морально. Но нас встретили с радостью. Многие признавались, что тайком слушали российское радио и ждали нашего прихода», — добавил Очир-Горяев.

