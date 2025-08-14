Живущий в России украинец передал ВСУ координаты, и они обстреляли дом его тещи

В ЛНР прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 51-летнего работника скорой помощи из Кременной Дениса Зельчана, которому вменяют шпионаж. По версии следствия, из-за гражданина Украины Зельчана украинская армия получила координаты и нанесла удар по домам, в которых жил обвиняемый и его теща. Причем сам украинец, по его словам, передавал ВСУ только информацию о российских военных, сообщает Lenta.ru .

Фигурант предстанет перед Верховным судом Луганской Народной Республики. Правоохранители считают, что в декабре 2022 Зельчан передал товарищу сведения о войсках РФ в регионе, после чего его приятель поделился данными с ВСУ.

На опубликованном силовиками видео предполагаемый шпион сознается в совершении преступления. Он утверждает, что пошел на противоправное деяние из-за непонимания происходящих событий и уже раскаивается в содеянном.

Сам Зельчан также рассказал, что 31 год трудится в скорой помощи. По словам мужчины, он дружил с мужчиной, который помогал украинским военным со стройматериалами, и передал ему собранную информацию о российских войсках в ЛНР. Товарищ вскоре уехал на Украину и передал украинской армии все, что говорил ему Зельчан.

Позже, воспользовавшись «наводкой» от обвиняемого, украинские войска обстреляли Кременную. Однако удар пришелся по гражданским, а не военным объектам — по улице, где живет 51-летний работник скорой. Под обстрел попали дома Зельчана, его тещи и соседей.