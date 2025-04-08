Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Эдуард Живцов рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту, передает пресс-служба партии.

По словам парламентария, с началом проведения специальной военной операции большую часть своего времени Живцов старается уделять диалогу с военнослужащими, принимающими участие в боевых действиях.

«Уверен, что самый честный и откровенный диалог получается непосредственно на линии боевого соприкосновения, куда я выезжаю практически ежемесячно, чтобы отвезти гуманитарную и иную помощь для бойцов. Ребята, выбравшие контрактную службу — настоящие герои, бесстрашные, отважные воины, знающие цену слову и делу», — отметил Живцов.

Одна из крайних встреч состоялась на днях с Тарасом Юрьевичем. На СВО он служил в штурмовом батальоне, освобождал, в том числе село Поречное Курской области. Имеет 6 ранений, перенёс 2 операции. Представлен к награде.

«Для него, как и для тысячи других военнослужащих, осознано выбравших контрактную службу, главный мотив — это освобождение исконно русских земель и народа от нацисткой власти, которая установилась на Украине в 2014 году. Восстановление справедливости, защита мирных граждан, устранение самой угрозы существования нашей страны — это дело для настоящих и смелых мужчин, истинных патриотов своей Родины!», — считает депутат.

В настоящее время в Московской области реализуется несколько десятков различных программ, направленных на поддержку военнослужащих, выбравших контрактную службу и их семей. К примеру, бесплатное выделение земельных участков, преимущественное право детей участников СВО на зачисление в ВУЗы и многое-многое другое.

Кроме того, с весны прошлого года в Балашихе был открыт пункт обора на службу по контракту. Его главное преимущество состоит в том, что здесь можно получить всю необходимую информацию о предстоящей службе, оформить документы, справки и т. д. в формате «одного окна».

«Отмечу, что здесь военнослужащие получают практические занятия с опытными офицерами, которые сами прошли „горячие точки“ и дают контрактникам действительно полезные и нужные знания и советы», — заключил он.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.