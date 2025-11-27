Живая история: в школьном музее в Химках откроют экспозицию героев СВО

В Химках школьный военно-исторический музей «Я помню, я горжусь!» в школе «Перспектива» готовится к открытию новой экспозиции, сообщили в пресс-службе округа.

К стендам, рассказывающим о героях Великой Отечественной войны, добавятся истории и артефакты, посвященные подвигу бойцов специальной военной операции. Как рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина, эта экспозиция будет по-настоящему живой.

«Сегодня многие жители нашего микрорайона, вернувшись из зоны СВО после ранений, не остаются в стороне. Они активно встречаются со школьниками, участвуют в уроках мужества. Именно они и станут главными героями и создателями новой экспозиции, пополнив ее своими наградами и трофеями. Это невероятно ценно, когда дети могут вживую пообщаться с человеком и увидеть его историю», — отметила Ирина Спирина.

Школьный музей «Я помню, я горжусь!» был открыт в 2007 году по инициативе самих педагогов. В его основу легли уникальные материалы из семейных архивов учителей — фотографии, документы, письма их отцов и дедов, прошедших войну. С самого начала его целью было не просто хранение артефактов, а живое патриотическое воспитание.

«Школьные музеи играют огромную роль в воспитании детей. Это место, где история становится осязаемой. Особенно важно, что экспозиции таких музеев часто собираются силами самих школьников, их родственников, учителей. Это делает музей по-настоящему народным и близким каждому», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.