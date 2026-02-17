Жив или мертв? Москвички ищут пропавших на СВО мужчин с помощью онлайн-тарологов

Москвички обращаются к тарологам, чтобы найти пропавших на СВО мужчин. Запросы на поиск поступают через группу в соцсети «ВКонтакте», сообщает «Осторожно, Москва» .

Паблик ведет таролог из Москвы. В этой группе девушки публикуют фото мужчин, пропавших на СВО, и просят тарологов по снимку рассказать, живы бойцы или нет.

Так, одна москвичка опубликовала фото мужчины и попросила «специалистов» рассказать, что с ним случилось. Таролог сделала расклад и сообщила, что военный якобы мертв, а «смерть наступила достаточно быстро».

Сейчас в сообществе состоит 24,6 тыс. человек. Также участники группы консультируются по другим вопросам. Они просят сделать расклад на удачную сделку по недвижимости, спрашивают, где искать пропавшие вещи. Некоторые девушки интересуются, встретят ли они свою любовь в этом году.

Ранее на Урале женщина, представившаяся гадалкой, украла у пенсионерки 200 тыс. рублей. Она завладела им обманом под предлогом проведения обряда очищения от порчи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.