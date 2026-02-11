Гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей в Екатеринбурге

Как сообщили в полиции, в отношении 35-летней жительницы Красноуральска возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением в жилище в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что в конце 2025 года подозреваемая встретила пожилую женщину и, заявив о наличии на ней дурного сглаза и грозящей опасности, предложила свою помощь. Они вместе направились в квартиру потерпевшей. Используя простое куриное яйцо в качестве реквизита, мошенница убедила хозяйку квартиры в наличии серьезного проклятия.

Затем гадалка объяснила пенсионерке, что отрицательная энергия часто скапливается в финансовых сбережениях и драгоценностях, после чего попросила показать ей все имеющиеся дома наличные средства. Доверчивая женщина отдала злоумышленнице все свои деньги, которые та пообещала «очистить» от негатива и вернуть уже на следующий день. В результате этого обмана пожилая жительница Екатеринбурга лишилась сбережений на сумму около 200 тысяч рублей, отложенных ею на собственные похороны.

Позднее подозреваемая была задержана. Выяснилось, что она уже имела судимости за аналогичные противоправные действия, но отделывалась либо денежными штрафами, либо дела прекращались в связи с примирением с обманутыми гражданами.

По данным следствия, задержанная может быть причастна как минимум к четырем эпизодам хищения денег у граждан преклонного возраста. Кроме того, имеются основания полагать, что в одном из случаев ее действия могли перерасти в грабеж, когда предполагаемая жертва решила не передавать ей свои средства, но преступница силой забрала деньги. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.