Жительницы Каширы связали и передали в зону СВО около 500 теплых носков

С 2022 года для студии «Волшебной клубок», созданной в 1993 году на базе Центральной библиотеки в Кашире-2, главной задачей стала поддержка участников специальной военной операции. Для них мастерицы из Каширы вяжут теплые носки. Вместе с каширянками, занимающимися в группе «100 лет активной жизни» «Спортклуба «Кашира», они передали около 500 пар связанных изделий в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всех мастериц объединил проект «Активное долголетие» и большое желание оказать посильную помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В настоящее время каширянки вяжут носки и тапочки-следки для отправки в военные госпитали. Уже готовы 50 пар. В каждое изделие они вкладывают частичку тепла своих сердец.

Как отметила руководитель «Волшебного клубка» Валентина Васильевна Савельева, сейчас носки мастерицы вяжут из верблюжьей пряжи, из нее вязаные вещи очень теплые. В процессе работы, вывязывая пяточку, добавляют капроновую или другую синтетическую нитку, чтобы в этом месте изделие было крепким, не протиралось быстро.

Мастерицам помог приобрести пряжу глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Они благодарны руководителю муниципалитета за поддержку и внимание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.