Появилось видео атаки БПЛА на Сергиево-Посадский округ

На одном из видео украинский БПЛА летит низко над землей мимо очевидцев. Во время движения он издает шум, похожий на тот, что исходит от мотоциклов.

На второй записи украинский беспилотник начал снижаться. Возможно он подошел близко к цели.

На третьем видео слышно, как БПЛА ВСУ летит, а затем раздается взрыв. Что это было — работа российского ПВО или беспилотник столкнулся с каким-либо объектом — неизвестно.

Cредства противовоздушной обороны ночью уничтожили восемь украинских БПЛА в Московском регионе. Они двигались по направлению к российской столице.