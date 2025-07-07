В ЖК «Каскад Парк» Подольска завершили строительство детского сада на 160 мест

В Подольске завершили строительство детского сада на 160 мест в жилом комплексе «Каскад Парк». Дошкольное учреждение соответствует всем современным требованиям. В нем разместились учебные и игровые классы, спальни, столовая с кухней, кабинеты психолога и логопеда, актовый и спортивный залы. Сейчас застройщик оснащает его мебелью, оборудованием, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С 1 сентября детский сад распахнет свои двери для 160 малышей. Напомню, что в прошлом году рядом открыли школу на 350 мест. Сейчас ее посещают юные жители жилого комплекса, а также деревень Поливаново, Чулпаново и других ближайших населенных пунктов», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В здании предусмотрены медицинский кабинет и пищеблок, а также служебно-бытовые помещения для персонала. На территории сада оборудуют игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.