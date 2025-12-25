Жительница Долгопрудного получила губернаторскую премию за создание уникального антидронового пончо для участников СВО

Анастасия Корнева — волонтер, жена участника СВО, сторонник партии «Единая Россия». Вместе с группой «ВолонтерыZ» городской школы № 16 она стала победителем губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Команда получила грант в номинации «Доброе дело» в размере 500 тысяч рублей.

Сертификат на грант Анастасия получила вместе с искренней благодарностью всего региона за инициативу и уникальную идею, которая, собственно, и стала продуктом-победителем. Анастасия — разработчик и создательница инновационного «антидрон-пончо» с «3D-камуфляжем».

«Это высокотехнологичная защита в условиях активных боевых действий. Массовое создание этих изделий поможет максимально обеспечить внешнюю защиту наших бойцов», — рассказала Анастасия.

«Жена Подкидыша» — так Настя записана в контактах у многих по позывному ее мужа. Когда Николай ушел добровольцем защищать Родину в 2022 году, супруга не смогла просто сидеть в тылу. Она развернула активную деятельность по поддержке участников СВО, стала членом долгопрудненской инициативной группы «Zа Нашу Общую Победу!», неоднократно лично выезжала в военные подразделения, где воевал ее муж. Во время поездок женщина внимательно изучала, чего не хватает ребятам, какие первоочередные запросы бойцов нужно выполнить.

Дочери Насти и Николая Оля и Нина — ученицы школы № 16. Как представитель родительского сообщества Анастасия стала инициатором создания на базе школы группы «ВолонтерыZ». За это время школьники, их родители, учителя вместе создали более 2000 кв. метров маскировочных сетей, более 500 антитепловизорных одеял и пончо.

«Победа в Премии — наша общая!» — уверена Анастасия.

Уникальность пончо, придуманного Анастасией Корневой, — в авторском

лекале, создающем его 3D-текстуру, обеспечивающем удобство, быстроту надевания и скидывания бойцом. Объемные «лохматые» элементы «разбивают» силуэт человека, создавая идеальное слияние с лесной или полевой местностью. Стандартный камуфляж бесполезен против тепловизора, потому что тепло тела легко просвечивается беспилотниками. Антидроновое же пончо Анастасии демонстрирует двойную технологию невидимости, обеспечивая два уровня защиты, эффективно скрывая бойца одновременно и в видимом, и в инфракрасном спектрах.

«Использовать наши пончо можно как в лесной, так и в полевой обстановке», — отметила Анастасия.

Анастасия Корнева поистине неравнодушный человек, буквально захватывающий своей энергией и энтузиазмом. Свои задором она привлекла в инициативную группу школы № 16 уже более 300 человек.

«За время отправки наших пончо на фронт мы получили десятки откликов от бойцов. Изделие и правда максимально надежное. Теперь у нас есть возможность расширить производство, закупить еще несколько специальных швейных машин, „берущих“ материалы, использующиеся для изготовления пончо. Пока у нас основная проблема — отсутствие швей. Запросов на изделие очень много: некоторые подразделения даже предлагают купить их. Но у нас же не коммерческий проект, мы не на продажу их создаем, а для реальной помощи нашим ребятам. А помощь нам нужна от наших сограждан, умеющих и готовых шить», — СКАЗАЛА Анастасия.

В ближайшее время технологические возможности производства прилично расширятся благодаря гранту, а вот надежных умелых рук очень не хватает.

«Мы ждем всех желающих с добрыми сердцами и золотыми руками. Наша Победа — в наших руках, просто нужно быть вместе», — добавила Анастасия.

Желающие оказать помощь проекту Анастасии могут связаться с фондом «Защитники Отечества» по номеру 8-966-179-82-09 или Ассоциацией ветеранов СВО: 8-917-546-86-67.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.