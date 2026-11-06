Жители Подмосковья воспользовались услугой «Защитники Отечества» более 520 раз

Участники СВО, ветераны боевых действий и военной службы, а также их семьи могут оформить до 17 мер поддержки по одному заявлению в приложении «Добродел». Комплексной услугой «Защитники Отечества» воспользовались более 520 раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявления нужно войти в «Добродел» через подтвержденную учетную запись ЕСИА, выбрать «Услуги» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты» — «Комплексная услуга «Защитники Отечества»», заполнить форму и прикрепить документы.

Услуга объединяет 17 мер поддержки: социальную карту жителя региона; компенсацию оплаты ЖКУ; ежемесячную денежную выплату отдельным категориям граждан; компенсации за телефон и ОСАГО; признание нуждаемости в социальном обслуживании; единовременную выплату взамен земельного участка; ежегодную выплату инвалидам СВО; выплату на технические средства реабилитации; внеочередное зачисление в детсад; запись в школу или перевод, кружки и секции; заключение договора о подключении в рамках догазификации; бесплатное двухразовое горячее питание для студентов; льготное питание школьников; бесплатное внеочередное зачисление на продленку учеников 1–6 классов; освобождение от платы за присмотр и уход за детьми.

Умные сервисы в электронной форме проверяют право заявителя на все меры соцподдержки, автоматически заполняют сведения о детях из личного кабинета «Госуслуг» или информационной системы Минсоцразвития. Они также помогают выбрать доступную образовательную организацию и определяют статус участия земельного участка в программе догазификации.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.