Жители Мытищ собрали очередную партию гумпомощи для отправки в зону СВО

В настоящее время все наши соотечественники объединяются для помощи и поддержки российской армии, собирая гуманитарную помощь, необходимую нашим бойцам. Это поддерживает боевой дух наших ребят и настрой на победу. Очередной груз для нескольких подразделений в рамках заявок от участников СВО и их семей был собран в Мытищах. Участие в сборе посылок принимают люди разных возрастов и профессий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Юнармейцы из школы № 3 имени Б. А. Феофанова вместе с родителями приобрели музыкальные инструменты для наших бойцов. Несмотря на суровые военные будни, в свободное время парни хотят заниматься творчеством. Среди них много талантов в различных сферах.

Также в посылке — продукты длительного хранения и предметы личной гигиены. Много оборудования по заявкам будет отправлено в этот раз: генераторы, запчасти для авто, система РЭБ, интернет-тарелки, прицелы, тепловизоры.

Волонтеры организации «Верное дело» закупили для ребят квадрокоптеры. Силами фонда «От сердца к сердцу» было приобретено антидроновое ружье. Кроме этого, бойцы получат сети, медикаменты, теплые вещи, и по доброй традиции написанные детьми письма.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула важность такой помощи, отметив, что наш долг –помогать ребятам, защищающим интересы нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.