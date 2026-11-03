Жители Мытищ отправили гуманитарную помощь военнослужащим в ЛНР

Жители Мытищ собрали и отправили в Луганскую Народную Республику партию помощи для российских военнослужащих. Сбор организовали волонтерские сообщества «Золотые руки Ангела» и «Верное дело» при поддержке депутатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтерские сообщества «Золотые руки Ангела» и «Верное дело» собрали гуманитарную помощь при поддержке депутатов совета депутатов Евгения Коваленко и Григория Шаповалова. Груз доставили казаки Мытищинского городского казачьего общества.

Военнослужащим передали маскировочные сети, радиостанции, системы радиоэлектронной борьбы, медицинские изделия, генераторы, средства защиты, укрывной материал и антидроновые одеяла. В груз также вошли продукты питания и бензин для генераторов.

Кроме того, в зону спецоперации отправили колеса для автомобилей «Нива» и «буханка», а также разработки мытищинских мастеров — приспособления для стрельбы из автомата по дронам.

Частью гуманитарной миссии стали адресные посылки от близких военнослужащих. Отдельную партию помощи доставили бойцам 26-го полка, выполняющим задачи на Константиновском направлении в ДНР.

«Особая благодарность жителям городского округа Мытищи и всем неравнодушным волонтерам», — сказал Григорий Шаповалов.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.