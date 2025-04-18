Жители Можайского округа и волонтеры отправили куличи участникам СВО

В Можайском округе уже третий год подряд, проводится благотворительная Пасхальная акция в поддержку участников спецоперации. Организаторами акции выступают Центр Поддержки участников СВО и их семей Можайского округа, а также Комитет семей воинов Отечества, сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.

В преддверии праздника неравнодушные жители, учащиеся школ их родители, преподаватели, волонтеры Подмосковья и участники Можайского отделения «Молодой Гвардии» объединили усилия, чтобы подарить тепла тем, кто сегодня защищает Родину в зоне специальной военной операции.

Настоятель Можайского Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря, Можайского округа игумен Авель, освятил более 1600 куличей. В настоящее время пасхальная выпечка уже на пути к нашим бойцам и светлый православный праздник они встретят с частичкой домашнего уюта и тепла.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.