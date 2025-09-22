сегодня в 19:29

Жители Москвы и Подмосковья сообщают о звуках взрывов

В Москве и Одинцовском городском округе Подмосковья жители сообщают о не менее 10 звуках, напоминающих взрывы. Об этом пишет «Осторожно, новости» .

Звуки были слышны в столичных районах Коньково, Кузьминки, Чертаново и в центре города.

Также о звуках взрывов сообщают и жители подмосковного Нахабино.

По предварительной информации, в данный момент работает система противовоздушной обороны, которая сбивает беспилотники. Официальные комментарии от властей пока не поступали.