Жители Ленинского округа 24 сентября отправили помощь бойцам СВО

Единый центр поддержки участников СВО и их семей организовал 24 сентября в Ленинском округе отправку гуманитарного груза военнослужащим. Необходимые вещи собрали за два дня после обращения бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Единый центр поддержки участников СВО и их семей организовал сбор после того, как военнослужащие обратились с запросом на необходимые вещи. За два дня жители, представители бизнеса и общественные организации подготовили груз. Его уже отправили по назначению.

«Когда от ребят поступает конкретный запрос, мы не тратим время на согласования — подключаются депутаты, администрация, предприниматели, волонтеры. За два дня собрали все необходимое и отправили. Благодарю каждого, кто не остался в стороне», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Единый центр работает на постоянной основе. Военнослужащие и члены их семей могут обратиться туда по вопросам поддержки, социальных льгот и гуманитарной помощи. Администрация округа держит эти вопросы на особом контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.