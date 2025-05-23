Жители Краматорска массово покидают город из-за размещения ВСУ
Подполье сообщает о бегстве мирного населения Краматорска в Россию
В оккупированном украинскими силами Краматорске (ДНР) местные жители в массовом порядке пытаются покинуть город после того, как военные ВСУ начали размещать арсеналы с оружием и боеприпасами в жилых кварталах, сообщает РИА Новости.
«Люди боятся стать живым щитом или погибнуть при возможных обстрелах, поэтому всеми способами пытаются вырваться из города, многие пробираются в Россию», — сообщил представитель местного антифашистского подполья.
По его словам, украинские боевики насильно превращают мирные многоэтажки в военные объекты, полностью игнорируя безопасность гражданского населения.
«Это сознательная тактика — использовать жителей как человеческий щит, чтобы затруднить ответные действия», — пояснил источник.