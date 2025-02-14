Жители Каширы продолжают передавать продукты и лекарства военным в зоне СВО

Жители городского округа Кашира активно поддерживают участников специальной военной операции и отправляют гуманитарную помощь на передовую. В очередной раз сделали это и студенты Ожерельевского железнодорожного колледжа — филиала ПГУПС, сообщает пресс-служба администрации округа.

С партией всего самого необходимого учащиеся проследовали от колледжа до Каширского молодежного центра (здесь находится пункт сбора гуманитарной помощи) организованной колонной из 6 автомобилей, украшенных флагами и специальной атрибутикой. Именно так ребята привозят гуманитарку уже не первый год.

«В рамках акции «Доброе дело — нашим Защитникам» мы привезли воду, сухпаек, крупы и супы разных видов, консервы, кофе, чай, различные принадлежности. А еще мы положили вязаные носки и перчатки. Надеемся, что наши военные почувствуют тепло и любовь, мы переживаем за каждого. Желаем им сил, терпения и хорошего настроения, очень ждем дома с Победой!» — рассказала одна из студенток колледжа.

Участников СВО поддерживают и каширские школьники. Кроме привычных наборов, они подготовили праздничные рисунки и открытки, чтобы успеть поздравить своих героев с 23 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.