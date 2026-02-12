Жители Ямала отправляют бойцам СВО ружья МР-153 и «Сайга»

Заместитель начальника управления Росгвардии по округу, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Алексей Отрощенков на пресс-конференции в ГТРК «Ямал» рассказал, что в 2025 году жители Ямало-Ненецкого автономного округа передали военнослужащим в зоне специальной военной операции свыше 750 единиц оружия. Наибольшим спросом среди военных, по его словам, пользуются пятизарядные гладкоствольные ружья и соответствующие патроны, сообщает «Север-Пресс» .

Гражданское оружие успешно используется подразделениями на передовой для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Как отметил подполковник полиции, наиболее востребованными у российских солдат являются отечественные модели: самозарядные ружья МР-153 и МР-155, гладкоствольное ружье «Сайга-12», карабин «Сайга-410», а также иностранные пятизарядные образцы.

«Хотел бы поблагодарить специализированные магазины, которые часто организовывают акции по сбору оружия и боеприпасов для бойцов в зоне СВО. Наши граждане охотно готовы сдавать ружья любого калибра и в любом состоянии. Мы, конечно, отбираем наиболее хорошие образцы», — пояснил представитель Росгвардии.

Начальник отдела ЛРР по Салехарду, Лабытнанги, Ямальскому, Шурышкарскому и Приуральскому районам, майор полиции Егор Ерошенко добавил, что в последнее время от военных все чаще поступают запросы не на оружие, а именно на патроны.

«К нам приезжают представители воинских частей и говорят, что оружия как такового во многих подразделениях уже достаточно. Минобороны активно его закупает. А вот с патронами для ружей — проблема. Но ямальцы и в этом помогают. Например, у нас есть спецмагазин „Охотник“, который в прошлом году проводил сбор и передал на СВО более 4,5 тысячи патронов», — отметил он.

Жители округа, желающие передать свое оружие или боеприпасы военнослужащим, могут оставить соответствующее обращение на официальном сайте Росгвардии. Сотрудники ведомства свяжутся с заявителем по телефону и предоставят подробные инструкции о дальнейшем порядке действий. Также можно обратиться непосредственно в территориальный отдел управления.

По данным регионального управления Росгвардии, в ЯНАО зарегистрировано более 19 тысяч владельцев гражданского оружия. На руках у населения находится свыше 42 тысяч единиц различных видов ружей и карабинов.

