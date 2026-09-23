Жители Химок передали помощь 49-й зенитной ракетной бригаде

сегодня в 16:33

Член общественной палаты городского округа Химки Сергей Вересняк во время поездки на новые территории передал гуманитарный груз 49-й зенитной ракетной бригаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Вересняк вернулся из поездки на новые территории, где передал помощь 49-й зенитной ракетной бригаде. В груз вошли генераторы, ретрансляторы, напольные кондиционеры, волновые пары, строительные инструменты, медикаменты и маскировочные сети.

Сбор организовали фонд имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова, общественная организация «Федерация тхэквондо городского округа Химки Московской области» и Олимпийский спортивно-учебный центр «Планерная». Воспитанники школ «Наследие» и «Лидер» подготовили для бойцов рисунки и письма.

«Химчане активно помогают, собирают гуманитарную помощь, отвозят в зону боевых действий с первых дней СВО. Много наших земляков сейчас на передовой. Пока мы вместе и каждый участвует в помощи из тыла — мы одна большая, сплоченная сила!» — отметил Сергей Вересняк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.