Жители Дубечино в округе Ступино передали бойцам картофель 24 сентября
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Ступино
Жители деревни Дубечино городского округа Ступино 24 сентября передали 1,2 тонны картофеля участникам спецоперации, их семьям и ветеранам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Часть урожая фермеры передали через местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, часть — лично участникам спецоперации и семьям бойцов. Остальной картофель направили в волонтерские пункты Ступина и Шугарова для отправки в зону СВО.
Жители Дубечино проводят акцию второй год подряд. В этом году они специально посадили больше картофеля, чтобы поддержать участников спецоперации. Фермер Виктор Платонов выращивает его на нескольких гектарах земли личного подсобного хозяйства в Ступинском округе.
«При посадке картофеля я запланировал часть урожая отправить участникам и ветеранам СВО. Считаю это своим гражданским долгом. Это не только продукты питания нашим воинам-защитникам, но и моральная поддержка», — отметил Платонов.
Заместитель главы городского округа Ступино Елена Генералова подчеркнула, что такая помощь служит знаком внимания к бойцам и их близким. Она отметила, что инициатива исходит от самих жителей.
Картофель уже распределили между получателями. Волонтеры продолжают формировать и отправлять грузы для бойцов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.