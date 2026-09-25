Жители Дубечино в округе Ступино передали бойцам картофель 24 сентября

Часть урожая фермеры передали через местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, часть — лично участникам спецоперации и семьям бойцов. Остальной картофель направили в волонтерские пункты Ступина и Шугарова для отправки в зону СВО.

Жители Дубечино проводят акцию второй год подряд. В этом году они специально посадили больше картофеля, чтобы поддержать участников спецоперации. Фермер Виктор Платонов выращивает его на нескольких гектарах земли личного подсобного хозяйства в Ступинском округе.

«При посадке картофеля я запланировал часть урожая отправить участникам и ветеранам СВО. Считаю это своим гражданским долгом. Это не только продукты питания нашим воинам-защитникам, но и моральная поддержка», — отметил Платонов.

Заместитель главы городского округа Ступино Елена Генералова подчеркнула, что такая помощь служит знаком внимания к бойцам и их близким. Она отметила, что инициатива исходит от самих жителей.

Картофель уже распределили между получателями. Волонтеры продолжают формировать и отправлять грузы для бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.