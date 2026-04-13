Жители Домодедова отправили гумпомощь бойцам

сегодня в 18:43

Жители Домодедова собрали и отправили гуманитарную помощь российским военнослужащим на передовую. В акции приняли участие волонтеры, общественные организации и местные жители, которые подготовили маскировочные сети, продукты и необходимые вещи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали в ответ на конкретные запросы бойцов, находящихся на передовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.