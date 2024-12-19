Жителей Подмосковья пригласили вступить в добровольческий отряд «Барс-Курск»

Врио руководителяАдминистрации Курской областиАлександр Крылов выразил благодарность регионам России за оказанную помощь после нападения ВСУ и пригласил желающих присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Курск». Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области.

«От лица всех жителей Курской еще раз искренне благодарю вас за оказанную региону помощь. Ваша поддержка бесценна, ее результат — спасенные жизни, решенные гуманитарные и экономические проблемы. Испытания, выпавшие на долю героической Курской земле в августе текущего года, позволили на деле увидеть силу, сплоченность и отзывчивость народа России, значимость организующей функции региональных органов власти и эффективность их действий», -сказал Крылов.

Он отметил, что будучи приграничным субъектом Российской Федерации, Курская область играет особую роль в обеспечении защиты рубежей государства.

«Возможность граждан Соловьиного края вести жизнедеятельность в мирных условиях — свидетельство защищенности и спокойствия населения России в целом», -добавил врио руководителя администрации региона.

По поручениюпрезидента Российской ФедерацииВладимираПутина в регионе организовалиработупо формированию добровольческого отряда «Барс-Курск» и привлечению граждан в его состав. Добровольцы отряда охраняют объекты критической инфраструктуры и жизнедеятельности, несут службу совместно с сотрудниками правоохранительных органов на приграничных территориях и блокпостах, участвуют в эвакуации населения.

Александр Крылов отметил, что на добровольцев и членов их семей распространяются меры социальной поддержки, аналогичные военнослужащим по контракту; определено нормативное правовое и финансовое обеспечение добровольцев, предусмотрено денежное вознаграждение за выполнение задач, возложенных на добровольческое формирование, стимулирующие выплаты.

Стать добровольцем отряда «Барс-Курск» может соответствующий определенным требованиям гражданин Российской Федерации — житель любого субъекта страны.

Для получения подробной информации следует обращаться по телефонам: 8 (800) 101-46-46 (горячая линия), 8 (4712) 70-07-49 (военный комиссариат Курской области).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.