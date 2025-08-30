Житель Адыгеи ранен при атаке беспилотника ВСУ
В результате падения обломков сбитых беспилотников в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домов и производственный цех,сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По предварительным данным, один местный житель получил ранения, ему оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
На месте происхождения по поручению главы района работают оперативные службы и представители администрации для оценки масштабов ущерба и оказания помощи пострадавшим.
Ситуация находится на контроле местных властей.