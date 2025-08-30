Житель Адыгеи ранен при атаке беспилотника ВСУ

сегодня в 06:18

В результате падения обломков сбитых беспилотников в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домов и производственный цех, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По предварительным данным, один местный житель получил ранения, ему оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

На месте происхождения по поручению главы района работают оперативные службы и представители администрации для оценки масштабов ущерба и оказания помощи пострадавшим.

Ситуация находится на контроле местных властей.