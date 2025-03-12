Жена бойца СВО попросила главу Котельников разобраться с положенными ее мужу выплатами

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с депутатом Госдумы Романом Терюшковым провел личный прием жителей. К ним на прием пришла жительница Котельников Анна Сергеевна и обратилась с личной просьбой по поводу помощи участнику СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ее супруг, заключивший контракт с Минобороны РФ, столкнулся с трудностями при получении положенной ему единовременной выплаты.

Военнослужащий не только принимает участие в специальной военной операции, но и активно поддерживает своих боевых товарищей. На нужды армии он передал свой личный автомобиль, который используют для эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения и подвозят продовольствие.

«Мы остаемся на связи с Анной, обязательно разберемся в ситуации и окажем необходимую помощь», — сказал Михаил Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.