Жена бойца СВО из Кемерова заплатила 130 тысяч рублей за бесплатные справки

В Кемерове семья военнослужащего, участвующего в СВО, потратила значительные средства на юридические услуги, которые, по сути, так и не были предоставлены. При этом все члены семьи имели право получить юридическую помощь совершенно бесплатно, сообщает Сiбдепо .

События развивались летом прошлого года, когда супруга солдата, вернувшегося с ранением из зоны СВО, собирала документы для оформления льгот. Она обратилась в юридическую компанию, сотрудники которой убедили ее подписать контракт на 200 000 рублей за полное юридическое сопровождение.

На практике же работники фирмы только запросили справки для жены бойца, за что она по договору заплатила 130 000 рублей. Хотя она могла легко получить эти документы самостоятельно и без каких-либо затрат.

Неоднократные попытки вернуть средства оказались безрезультатными. В декабре семья военнослужащего подала заявление в правоохранительные органы о мошенничестве.