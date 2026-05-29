Зеленский заявил, что Россия готовится к новому массированному удару

Глава киевского режима Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки заявил , что ВС РФ якобы готовятся нанести новый массированный удар по целям на Украине.

На фоне этого он призвал западных партнеров не затягивать с «договоренностями о ПВО». Украинский президент заявил, что «антибаллистика — это ключевая задача».

Также Зеленский обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой дальнейшие действия ВСУ.

Кроме того, украинский президент заявил, что Киев готовит предложения для нового антироссийского пакета санкций от ЕС.

