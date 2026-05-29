Зеленский заявил, что Россия готовится к новому массированному удару
Глава киевского режима Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки заявил, что ВС РФ якобы готовятся нанести новый массированный удар по целям на Украине.
На фоне этого он призвал западных партнеров не затягивать с «договоренностями о ПВО». Украинский президент заявил, что «антибаллистика — это ключевая задача».
Также Зеленский обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой дальнейшие действия ВСУ.
Кроме того, украинский президент заявил, что Киев готовит предложения для нового антироссийского пакета санкций от ЕС.
