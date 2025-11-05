МО РФ: Зеленский утратил связь с реальностью после заявлений о Купянске

Заявления президента Украины Владимира Зеленского касательно якобы хорошего положения ВСУ в Купянске свидетельствуют о том, что он либо уже полностью утратил связь с реальностью, либо пытается скрыть правду. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, Зеленский слушает «лживые» доклады главкома ВСУ Александра Сырского, а потому совершенно не владеет оперативной обстановкой на фронте. Так, например, глава киевского режима заявил, что в Купянске украинские силы якобы проводят «зачистку» оставшихся «до 60 русских».

Из этого можно сделать вывод, что президент Украины утратил связь с реальностью, отметили в Минобороны РФ.

Также можно предположить, что Зеленский знает о плачевном положении ВСУ в Купянске, но пытается скрыть правду. В Минобороны РФ отметили, что погибли уже тысячи украинских военных, находящихся в окружении, а Зеленский тем временем продолжает наживаться за счет «выделяемых на войну с Россией» европейских средств.

В ведомстве добавили, что положение ВСУ ухудшается за счет образовавшихся «котлов» в Купянске и Красноармейске, а российские войска только продвигаются вперед.

Между тем Киев все еще запрещает журналистам въезжать в «котлы», в которых оказались ВСУ. Это нужно противнику для сокрытия настоящей обстановки на поле боя и обмана международной общественности.

