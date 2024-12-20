Зеленский: Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта

Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с РФ, сообщает РИА Новости.

«Что касается перемирия, нам следует понимать, что мы не можем жить в состоянии замороженного конфликта», — сказал он.

Глава киевского режима добавил, что при таком развитии событий боевые действия в итоге возобновятся.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал свою пресс-конференцию в Брюсселе сразу после того, как в России завершилась прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Российский лидер отвечал на вопросы граждан и журналистов, в том числе иностранных, более 4,5 часов.