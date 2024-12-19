«Чувствительный вопрос»: Зеленский начал пресс-конференцию сразу после Путина

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Когда завершилась прямая линия президента России Владимира Путина, в Брюсселе началась пресс-конференция Владимира Зеленского. В ходе нее обсуждение быстро перешло к «чувствительным вопросам», сообщает «Царьград» .

Зеленский отметил, что от Европейского Союза поступают «позитивные сигналы» касательно размещения европейских миротворцев на территории Украины.

Он добавил, что в настоящее время между европейскими лидерами, включая президента Франции, проводятся консультации по этому вопросу.

Тем не менее Зеленский избегал комментариев относительно возможного формата миротворческой операции. Украинский лидер подчеркнул, что не может делиться подробностями, так как это является «чувствительным вопросом».