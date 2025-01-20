Зеленский согласен начать переговоры с Путиным, заявил советник Трампа

Советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в интервью CBS заявил, что глава Украины Владимир Зеленский согласен начать переговоры с Россией. По словам политика, и Трамп, и Зеленский хотят завершения конфликта, сообщает сайт MK.Ru .

Уолц также рассказал о трех вопросах для урегулирования украинского кризиса, которые стоят перед США. По словам советника, Белому дому нужно выяснить рамки сделки по Украине, а также понять, кого привлечь к мирным переговорам и как их обеспечить.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва была готова к мирным консультациям по украинскому вопросу, однако Киев трижды срывал переговорный процесс. Путин также подчеркивал, что российской стороне нужно не перемирие, а долгосрочный мир на Украине.

Ранее Кремль озвучил условия встречи Путина и Трампа.