Путин: России нужно не перемирие, а долгосрочный мир на Украине

Путин заявил о необходимости долгосрочного мира, а не перемирия на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что РФ нужно не перемирие, а долгосрочный мир на Украине. Глава государства добавил, что Москва минимум трижды соглашалась на сделки с Киевом, однако украинцы сами их срывали.

Путин добавил, что Россия готова вести переговоры в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя и считает его нелегитимным. Президент подчеркивал, что Москва «всегда говорила», что готова к переговорам и компромиссам по Украине, но Киев отказывался от этого.

«Мы-то готовы, но нужно, чтобы та сторона (Украина — ред.) была готова и к переговорам, и к компромиссам», — сказал Путин, когда ему задал вопрос журналист американской телекомпании NBC.

19 декабря Владимир Путин провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию. В этом году мероприятие длилось примерно 4,5 часа.