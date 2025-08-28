сегодня в 18:54

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить Венгрии за запрет на посещение государства командующему силами беспилотных систем ВСУ, экс-главе подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» Роберту Бровди (Мадьяру). Он, предположительно, несет ответственность за атаки нефтепровода «Дружба», по которому ресурс поступает в Венгрию из Алметьевска в Республике Татарстан, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

Число беспилотников ВСУ выросло в разы. «Птицы Мадьяра» действуют на большом отдалении — 8-10 километрах от линии боестолкновения.

Он подчеркнул, что среди боевиков «Птиц Мадьяра» имеются операторы беспилотников, которые есть на передовой. Они пытаются наносить удары по тылам подразделений ВС РФ, добавил источник.

Многие расчеты беспилотников противника не могут подойти на более близкое расстояние. По ним отрабатывает артиллерия ВС РФ, подчеркнул собеседник.