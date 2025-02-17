Зеленский ответил, какие гарантии безопасности устроят Украину

Украине нужны гарантии безопасности, подобные тем, что США, Франция и Великобритания предоставили Израилю, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он напомнил о прошлогодней иранской атаке на Израиль, в отражении которой участвовали несколько стран, сообщает РБК со ссылкой на интервью политика для NBC.

«Израиль не член НАТО <…>. Прекрасно, что эти страны уничтожили иранские ракеты. Это означает, что у них [Израиля] есть гарантии безопасности. <…> Я думаю, мы в этом очень нуждаемся», — сказал Зеленский.

В качестве других гарантий безопасности президент Украины назвал «мощный пакет» оружия — армию, сопоставимую с российской, и размещенные в стране ракеты. Зеленский также добавил, что Киеву необходимо вступить в Евросоюз и получать американские инвестиции.

Ранее администрация бывшего президента США Джозефа Байдена заявляла, что союзники не могут сбивать российские ракеты над Украиной, поскольку это грозит конфликтом с РФ. МИД России предупреждал, что за перехватом ракет последует «адекватная и вполне конкретная» реакция.