Замглавы Подольска исполнили мечты восьми детей из семей участников СВО

Желания восьми детей героев СВО исполнили заместители главы Городского округа Подольск по акции "Елка желаний". К ней присоединились сотрудники администрации, которые приобрели подарки и лично доставили их детям, чьи отцы погибли при выполнении боевых заданий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первый заместитель главы округа Владимир Кравцов вручил подарки Тане и Егору. Девочке он подарил настольную игру, а её брату — конструктор Lego.

Воплотить мечту 8-летнего Артема помог заместитель главы Г. о. Подольск Вадим Буров. Он подарил мальчику велосипед. Сын защитника учится в шестой школе, которую в свое время окончил его папа. Артем получает хорошие оценки, умеет кататься на лыжах и велосипеде. Любовь к спорту Артему с ранних лет привил отец.

По поручению заместителя главы округа Евгения Градскова заместитель председателя комитета по образованию вручила сестрам Веронике и Даше планшет и лазерный принтер, гаджеты должны помочь девочкам в учебе.

Заместитель главы округа Ольга Шашкова исполнила желания сразу трех девочек из двух семей. У Ани и Лизы теперь есть планшеты золотого и серого цвета, а одиннадцатилетняя Саша попросила подвесное кресло-кокон на стойке. Именно его Шашкова подарила девочке.

Заместитель главы округа Александр Мамлай поздравил с наступающим праздником восьмилетнюю Аню. Он подарил девочке коньки-трансформеры.

Представители администрации округа пообещали родственников бойцов оказывать помощь в любых ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.