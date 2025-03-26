Залужный заявил, что ему говорили «молчать» о падении «дронов России» в Румынии

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный утверждает, что его якобы просили не говорить о падении «российских дронов» в Румынии, когда он был главкомом ВСУ. По словам дипломата, ему звонили из Румынии и «просили молчать» об этом, сообщает «Страна.ua» .

Залужный заявил, что румынские власти намеренно «молчат» по этой теме, но не объяснил, для чего им это. Румынская сторона пока не комментировала утверждения украинского посла.

«И иногда звонит мне и говорит: „Молчи“. <…> „Молчи, я тебя прошу“, — говорят. А потом звонят: „Ты зачем включил РЭБ, дроны полетели к нам“», — утверждает Залужный.

По словам дипломата, на упреки Румынии он отвечал, что ей надо самостоятельно сбивать «российские дроны», потому что у страны есть 40 американских истребителей F-16.

Минобороны России подчеркивало, что проводит атаки, в том числе дронами, исключительно по военным целям и связанной с ними инфраструктуре на Украине.