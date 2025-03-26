Залужный заявил, что ему говорили «молчать» о падении «дронов России» в Румынии
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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный утверждает, что его якобы просили не говорить о падении «российских дронов» в Румынии, когда он был главкомом ВСУ. По словам дипломата, ему звонили из Румынии и «просили молчать» об этом, сообщает «Страна.ua».
Залужный заявил, что румынские власти намеренно «молчат» по этой теме, но не объяснил, для чего им это. Румынская сторона пока не комментировала утверждения украинского посла.
«И иногда звонит мне и говорит: „Молчи“. <…> „Молчи, я тебя прошу“, — говорят. А потом звонят: „Ты зачем включил РЭБ, дроны полетели к нам“», — утверждает Залужный.
По словам дипломата, на упреки Румынии он отвечал, что ей надо самостоятельно сбивать «российские дроны», потому что у страны есть 40 американских истребителей F-16.
Минобороны России подчеркивало, что проводит атаки, в том числе дронами, исключительно по военным целям и связанной с ними инфраструктуре на Украине.