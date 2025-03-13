Захарова заявила о готовности Москвы обсуждать перемирие с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать инициативы по 30-дневному перемирию России и Украины, сообщает «Царьград» .

«Мы внимательно следим и следили за состоявшейся 11 марта в Джидде встречи представителей США и Украины. Мы ознакомились с принятым по ее итогам заявлением, в котором содержатся разные идеи», — сказала Захарова.

По ее словам, контакты возможны уже 13 марта. Однако пока Москва не получала никаких официальных обращений по данному вопросу.

Встреча представителей США и Украины прошла в Саудовской Аравии 11 марта. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров заявил, что Киев согласен на 30-дневное прекращение огня: таким образом он демонстрирует Трампу готовность к миру.

Кроме того, ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что для любых решений Кремль должен предварительно получить подробную информацию о содержании переговоров в Джидде.