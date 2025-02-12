Перенесенная из-за действий Киева с 5 на 12 февраля ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции снова сорвалась. Украинцы не стали пропускать сотрудников агентства, которые должны были еще в начале февраля поменять коллег на ЗАЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте министерства иностранных дел .

Россия предприняла все необходимые действия для ротации сотрудников МАГАТЭ. Она началась утром 12 февраля в соответствии с планом. Но потом движение сотрудников агентства, которые должны были сменить коллег, внезапно заблокировали солдаты ВСУ.

Российские бойцы на протяжении нескольких часов ждали, когда приедут специалисты агентства на ротацию. Параллельно с этим в воздухе летали беспилотники противника. Не дождавшись ротации, была отозвана группа ее обеспечения.

Колонна с солдатами ВС РФ и сотрудниками МАГАТЭ начала возвращаться обратно. В этот момент по ней были нанесены удары беспилотниками. Также специалисты подверглись минометному обстрелу.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник беспилотник ударил по машине с экспертами МАГАТЭ. Они ехали по дороге по направлению к Запорожской атомной электростанции.