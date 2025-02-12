Захарова: ВСУ атаковали минометами и дронами колонну с экспертами МАГАТЭ
Перенесенная из-за действий Киева с 5 на 12 февраля ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции снова сорвалась. Украинцы не стали пропускать сотрудников агентства, которые должны были еще в начале февраля поменять коллег на ЗАЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте министерства иностранных дел.
Россия предприняла все необходимые действия для ротации сотрудников МАГАТЭ. Она началась утром 12 февраля в соответствии с планом. Но потом движение сотрудников агентства, которые должны были сменить коллег, внезапно заблокировали солдаты ВСУ.
Российские бойцы на протяжении нескольких часов ждали, когда приедут специалисты агентства на ротацию. Параллельно с этим в воздухе летали беспилотники противника. Не дождавшись ротации, была отозвана группа ее обеспечения.
Колонна с солдатами ВС РФ и сотрудниками МАГАТЭ начала возвращаться обратно. В этот момент по ней были нанесены удары беспилотниками. Также специалисты подверглись минометному обстрелу.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник беспилотник ударил по машине с экспертами МАГАТЭ. Они ехали по дороге по направлению к Запорожской атомной электростанции.