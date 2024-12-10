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Гросси: дрон атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на пути к ЗАЭС

Во вторник беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ, движущийся по дороге в направлении Запорожской АЭС. Машина получила повреждения, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси, сообщает РИА Новости .

По его словам, обошлось без жертв. Сейчас инспекторы МАГАТЭ находятся в безопасности. Ротация была завершена успешно, хотя транспортное средство получило повреждения.

Гросси также продемонстрировал в соцсети Х фото, на котором запечатлен атакованный дроном автомобиль. Судя по кадру, пострадала задняя часть кузова.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения экспертов вводился режим прекращения огня. Ведомство указало, что российские военнослужащие его неукоснительно соблюдали.