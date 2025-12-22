Захара Прилепина наградили медалью «За проявленную доблесть» III степени

«Сегодня военнослужащий, участник СВО, подполковник Захар Прилепин награжден медалью „За проявленную доблесть“ III степени», — заявили в пресс-службе писателя.

В конце октября в одном из интервью Прилепин рассказывал, что решил подписать контракт и вернуться на фронт. Тогда он объяснял свое решение тремя причинами: необходимостью «отвечать за слова», гибелью боевых товарищей и «глобальными» идеями, касающимися напряженных отношений с западными странами. В ноябре Прилепин пополнил состав одного из подразделений Добровольческого корпуса.

Захар Прилепин — один из самых крупных писателей в литературном поле современной России. Его книги переведены на 25 языков и издаются миллионными тиражами.

