Захара Прилепина наградили медалью «За проявленную доблесть» III степени
Фото - © РИА Новости
Глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов наградил известного писателя, общественника Захара Прилепина медалью «За проявленную доблесть» III степени, сообщает ТАСС.
«Сегодня военнослужащий, участник СВО, подполковник Захар Прилепин награжден медалью „За проявленную доблесть“ III степени», — заявили в пресс-службе писателя.
В конце октября в одном из интервью Прилепин рассказывал, что решил подписать контракт и вернуться на фронт. Тогда он объяснял свое решение тремя причинами: необходимостью «отвечать за слова», гибелью боевых товарищей и «глобальными» идеями, касающимися напряженных отношений с западными странами. В ноябре Прилепин пополнил состав одного из подразделений Добровольческого корпуса.
Захар Прилепин — один из самых крупных писателей в литературном поле современной России. Его книги переведены на 25 языков и издаются миллионными тиражами.
